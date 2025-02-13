Сотрудники завода познакомили школьников в Балашихе с профессией инженера

Специалисты учебного центра АО «Криогенмаш» совместно с заведующим кафедрой криогенной и холодильной техники Московского Политеха Дмитрием Некрасовым провели профориентационные уроки для старшеклассников школы № 30 в городском округе Балашиха. Ребята познакомились с профессией инженера, узнали о вариантах целевого обучения в вузе и приняли участие в опытах с жидким азотом и сухим льдом.

По словам менеджера учебного центра Дины Пановой, сотрудничество АО «Криогенмаш» с образовательными учреждениями позволяет привлекать на предприятие молодых и мотивированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками.

«Кроме того, такие уроки помогают учащимся лучше понять криогенную отрасль и вдохновляют их на освоение инженерных специальностей», — добавила она.

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