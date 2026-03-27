Сотрудники войск Национальной гвардии РФ отметили профпраздник в Серпухове

В преддверии праздника, 26 марта, росгвардейцы пришли к воспитанникам. Они устроили подвижные игры, показали ребятам обмундирование, дали возможность посидеть в служебном автомобиле и включить спецсигналы. Для детей это не просто экскурсия, а живой контакт с профессией, где есть место и серьезности, и эмоциям.

Такие встречи — основа ранней профориентации, когда ребенок не просто слышит о защитниках порядка, а видит их, общается, примеряет на себя важную роль.

«Благодарю сотрудников Росгвардии за службу и за то, что остаетесь для юных серпуховичей настоящим примером. Крепкого здоровья, сил и спокойных дежурств», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.