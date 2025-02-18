Сотрудники УК из Пушкино приняли участие в очистке берега от мазута в Анапе

Сотрудники подмосковной управляющей компании поехали в Анапу, чтобы помочь очистить берег от мазута. Они будут просеивать загрязненный песок и спасать пострадавших птиц.
Помочь очистить берег вызвались шесть сотрудников управляющей организации из Пушкино. Они внесут вклад в устранение последствий аварии и защиту местной экосистемы.
«Активная гражданская позиция коллег из отрасли не может остаться незамеченной. Приятно видеть их вовлеченность не только в профильную деятельность, но и в экологические инициативы», — сказал заместитель председателя правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Трое коммунальщиков займутся просеиванием загрязненного песка на Бугаузской косе, еще трое помогут спасти пострадавших птиц.