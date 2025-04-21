Сотрудники телеканала «ТВ-Домодедово» прошли диспансеризацию

В Домодедовской центральной городской больнице регулярно проводится организованная диспансеризация для сотрудников разных предприятий. Недавно обследование прошел весь коллектив телеканала «ТВ-Домодедово».

Участники диспансеризации отметили, что обследование заняло не слишком много времени. Сначала сотрудники телеканала прошли анкетирование, затем базовый медосмотр по маршрутному листу: проверили легкие, сердце, сдали анализы, измерили артериальное и внутриглазное давление.

«Забота о здоровье — это важно. Мы на работе проводим много времени, бывают стрессовые ситуации и напряженные дни. Позаботиться о своем здоровье, тем более вместе с коллегами, довольно удобно и приятно», — поделилась монтажер Мария Сухарева.

Преимуществом таких комплексных обследований является выявление заболеваний на раннем этапе, когда можно подобрать самое эффективное лечение. Жители Домодедово также могут пройти диспансеризацию в Домодедовской больнице и бесплатно узнать все о состоянии своего здоровья.

Обследования проводятся в отдельном помещении. Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по телефону 122 или через инфоматы в поликлиниках.