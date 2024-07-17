Сотрудники спецслужб провели урок безопасности для детей в Мытищах
Сотрудники ГИБДД, МЧС, кинологической службы и автошколы провели для детей из Мытищ уроки безопасности. Ребята рисовали, знакомились со спецтехникой и спецкостюмами работников, а также слушали лекции.
Мероприятие приурочили ко Дню рисования на асфальте, который отмечается 16 июля. Встреча с детьми прошла в молодежном центре «Импульс».
Юные жители Мытищ изобразили на асфальте город: дома, деревья, дороги. А также полицию и пожарную часть.
Автоинспекторы и спасатели напомнили собравшимся о правилах безопасности на проезжей части и показали ребятам спецмашины: автомобили МЧС и патруля ГИБДД.
Спасатели МЧС продемонстрировали участникам, как разворачивают пожарный рукав и пускают по нему воду во время тушения пожара. Ребята познакомились со специальным снаряжением, в котором сотрудники выезжают на вызовы.
Кинологи рассказали юным мытищинцам, как на службе им помогают четвероногие спасатели.
А специалисты автошколы напомнили ребятам о правилах безопасности при катании на питбайках, скутерах и мопедах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».