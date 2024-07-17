Сотрудники спецслужб провели урок безопасности для детей в Мытищах

Сотрудники ГИБДД, МЧС, кинологической службы и автошколы провели для детей из Мытищ уроки безопасности. Ребята рисовали, знакомились со спецтехникой и спецкостюмами работников, а также слушали лекции.

Мероприятие приурочили ко Дню рисования на асфальте, который отмечается 16 июля. Встреча с детьми прошла в молодежном центре «Импульс».

Юные жители Мытищ изобразили на асфальте город: дома, деревья, дороги. А также полицию и пожарную часть.

Автоинспекторы и спасатели напомнили собравшимся о правилах безопасности на проезжей части и показали ребятам спецмашины: автомобили МЧС и патруля ГИБДД.

Спасатели МЧС продемонстрировали участникам, как разворачивают пожарный рукав и пускают по нему воду во время тушения пожара. Ребята познакомились со специальным снаряжением, в котором сотрудники выезжают на вызовы.

Кинологи рассказали юным мытищинцам, как на службе им помогают четвероногие спасатели.

А специалисты автошколы напомнили ребятам о правилах безопасности при катании на питбайках, скутерах и мопедах.

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