Сотрудники соццентра Воскресенска оказали поддержку мужчине с инвалидностью

Вячеслав Плотников поступил в социальный центр после перенесенной ампутации ноги. Благодаря индивидуальной программе адаптации он не только освоился, но и получил награду на конкурсе.

Пенсионер оказался в сложной ситуации, где физические ограничения усугублялись эмоциональными трудностями. Специалисты отделения «Дом-интернат малой вместимости» окружили его заботой, оказали психологическую помощь и помогли ему вернуть уверенность в себе.

Особое внимание уделили увлечениям Вячеслава Николаевича. Выяснилось, что он давно увлекается шахматами. Чтобы поддержать этот интерес, в интернат пригласили представителей местного шахматного клуба, что позволило мужчине продолжить любимое дело и обрести единомышленников.

Позже он принял участие в конкурсе «Новогодняя палитра талантов» в рамках всероссийского фестиваля исполнительских искусств. За игру на гармони и исполнение песни он был удостоен диплома второй степени.

Сейчас Вячеслав Плотников активно участвует в жизни отделения, посещает мероприятия и общается с другими проживающими. Его история наглядно показывает, как индивидуальный подход и вовлечение в творческую деятельность помогают пожилым людям с инвалидностью преодолевать трудности и находить радость в жизни.