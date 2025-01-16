Сотрудники Следственного комитета в Чехове отметили профессиональный праздник

Михаил Собакин поздравил с профессиональным праздником сотрудников следственного отдела по городу Чехов Следственного комитета России по Московской области. Специалистам вручили грамоты и благодарственные письма.

Вера Хараева пять лет возглавляет Следственный отдел в Чехове. Под ее руководством специалисты ведут борьбу с преступностью, привлекая к ответственности тех, кто совершил тяжкие злодеяния. Следователи защищают права и законные интересы граждан и государства.

«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в благородном служении Отечеству», — поздравил глава округа.

Михаил Собакин вручил специалистам почетные грамоты и благодарственные письма.