Сотрудники Следственного комитета в Чехове отметили профессиональный праздник

Михаил Собакин поздравил с профессиональным праздником сотрудников следственного отдела по городу Чехов Следственного комитета России по Московской области. Специалистам вручили грамоты и благодарственные письма.
Вера Хараева пять лет возглавляет Следственный отдел в Чехове. Под ее руководством специалисты ведут борьбу с преступностью, привлекая к ответственности тех, кто совершил тяжкие злодеяния. Следователи защищают права и законные интересы граждан и государства.
«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в благородном служении Отечеству», — поздравил глава округа.
Михаил Собакин вручил специалистам почетные грамоты и благодарственные письма.
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