Сотрудники СК Подмосковья поучаствовали во всероссийском мероприятии «Одна страна — одна Победа!». Концерт прошел в Ивангороде Ленинградской области. Трансляцию праздника запустили в девяти округах и военных госпиталях Подмосковья.
К просмотру присоединились кадеты, ветераны и другие почетные гости. Каждому на митинг-концерте вручили георгиевские ленты.
Участники почтили память павших героев минутой молчания и поблагодарили ветеранов за Великую Победу.
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