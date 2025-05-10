Сотрудники СК Подмосковья присоединились к акции «Одна страна — одна Победа!»

Сотрудники СК Подмосковья поучаствовали во всероссийском мероприятии «Одна страна — одна Победа!». Концерт прошел в Ивангороде Ленинградской области. Трансляцию праздника запустили в девяти округах и военных госпиталях Подмосковья.

К просмотру присоединились кадеты, ветераны и другие почетные гости. Каждому на митинг-концерте вручили георгиевские ленты.

Участники почтили память павших героев минутой молчания и поблагодарили ветеранов за Великую Победу.

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