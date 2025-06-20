Сотрудники Щелковского водоканала посетили очистные сооружения в Люберцах

Сотрудники Щелковского водоканала побывали на одном из крупнейших предприятий водоснабжения Европы — очистных сооружениях в Люберцах. Там специалисты смогли познакомиться с новейшими методиками фильтрации и обеззараживания воды, сообщили в подмосковном МинЖКХ.

Гостям показали полный цикл переработки: от механической очистки до дезинфекции утрафиолетом. Подробно эксперты рассказали об уровне чистоты воды для возвращения в водоемы.

В ведомстве отметили, что на люберецком комплексе очистки прогоняют до трех миллионов кубометров воды каждый день. Здесь проходят обработку стоки из столицы и ближайших городов Подмосковья, например, Химок, Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Реутова и других.

После экскурсии щелковские специалисты задали интересующие вопросы и обсудили актуальные темы и практики округов.