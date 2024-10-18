Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже из магазина в Люберцах
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в краже из магазина в Люберцах. Патруль приехал в супермаркет после сигнала «Тревога».
Выяснилось, что юноша и девушка сложили пять банок растворимого кофе и другие продукты в детскую коляску и вывезли неоплаченные товары мимо кассы.
Кражу заметил охранник магазина на съемке камер видеонаблюдения.
Правоохранители задержали подозреваемых доставили их в отдел полиции, проводится проверка
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