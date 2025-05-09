Сотрудники Росгвардии возложили алые гвоздики к мемориалам Подмосковья

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии поучаствовали в ежегодной патриотической акции «Поклонимся». Они возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших героев минутой молчания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так росгвардейцы выразили уважение подвигу предков, благодаря которым была одержана победа над фашизмом. Кроме того, служащие обозначили приверженность традициям патриотизма и готовность защищать Родину.

В ведомстве напомнили, что акция «Поклонимся» охватила 200 памятных мест Московской области.

Также в преддверии 9 мая Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья провела патриотическую эстафету.

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