Сотрудники Росгвардии возложили алые гвоздики к мемориалам Подмосковья

Сотрудники вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии поучаствовали в ежегодной патриотической акции «Поклонимся». Они возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших героев минутой молчания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так росгвардейцы выразили уважение подвигу предков, благодаря которым была одержана победа над фашизмом. Кроме того, служащие обозначили приверженность традициям патриотизма и готовность защищать Родину.
В ведомстве напомнили, что акция «Поклонимся» охватила 200 памятных мест Московской области.