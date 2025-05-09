Сотрудники Росгвардии возложили алые гвоздики к мемориалам Подмосковья

Сотрудники вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии поучаствовали в ежегодной патриотической акции «Поклонимся». Они возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших героев минутой молчания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.