Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья провела патриотическую эстафету к 9 мая

Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья организовала патриотическую эстафету «Герои Отечества — связь поколений!». Акция проводилась в течение двух недель перед Днем Победы. Участие в ней приняли военнослужащие, представители фондов, школьники и волонтеры из разных округов и регионов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«В честь 80-летия Победы они, 80 человек, вместе с членами Ассоциации ветеранов СВО выстраивались в виде символичной буквы V», — рассказал сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Госдумы Сергей Колунов.

Также участники эстафеты приносили с собой портреты героев в знак единства и преемственности поколений победителей. Цель инициативы — поблагодарить всех защитников Отечества.

Первым акцию поддержал город воинской доблести Дмитров. Тут в годы ВОВ прошли ключевые сражения при обороне Москвы. В активности поучаствовал и глава округа Иван Курданин.

Эстафету приняли и другие муниципалитеты Подмосковья, а также 10 регионов России — от Крыма до Камчатки.