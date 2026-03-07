Сотрудники полиции Одинцовского округа поздравили автоледи с 8 Марта

В здании Одинцовской Госавтоинспекции 7 марта все девушки принимали поздравления с Международным женским днем. Около 200 тюльпанов вручили автоледи председатель Общественного совета полиции Денис Мартынов и заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому городскому округу Владимир Скачков.

«Цветы — всем автоледи, которые сегодня находятся в нашем здании. Мы поздравляем всех девушек с весенним праздником, 8 Марта. Желаем им от лица Общественного совета и управления полиции здоровья, счастья, благополучия, чтобы их всегда окружали тепло, забота и любовь», — поздравил прекрасных дам Денис Мартынов.

Девушки, которые в этот день сдавали экзамен на получение водительских удостоверений, также получили букеты. Приятные сюрпризы скрасили томительное ожидание своей очереди.