Сотрудники полиции из Одинцова провели встречу с председателями СНТ

Начальник местного отдела полиции, подполковник Игорь Хохлов, акцентировал внимание на важности сотрудничества между правоохранительными органами и садовыми некоммерческими товариществами в вопросах безопасности жителей и защиты природы.

Также на встрече присутствовал также представитель Министерства чрезвычайных ситуаций, который сообщил о текущей обстановке с пожароопасным сезоном и мерах по снижению рисков лесных и торфяных пожаров. Участники обсудили правила пожарной безопасности, необходимость регулярных инструктажей и соблюдение правил в ходе сельскохозяйственных работ.

Хохлов объяснил меры ответственности за нарушение пожарной безопасности и сообщил, что с 20 марта 2025 года будут проводиться профилактические мероприятия по выявлению источников возгорания и обучению населения действиям при пожаре.

Также обсуждались совместные действия по обеспечению безопасности, такие как патрулирование территорий, установка информационных знаков и создание добровольных пожарных дружин. Участники встречи договорились о регулярном обмене информацией для повышения уровня безопасности в садоводческих объединениях.