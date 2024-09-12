Сотрудники НИКИ детства в Мытищах победили на всероссийском конкурсе

Сотрудники Научно-исследовательского клинического института детства в Мытищах стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Они получили денежные призы и дипломы лауреатов.

Участники конкурса представили презентации о своей работе, характеристики от руководства, грамоты и отчеты о профессиональной деятельности, а также отзывы клиентов.

Медицинский техник клинико-диагностической лаборатории Татьяна Ненюкова стала лучшей в своей профессии. А Юлия Дубская победила в номинации «Лучший фармацевт». Она рассказала, что в ее обязанности входит не только обеспечение отделений необходимыми лекарствами, но и информирование врачей о новых препаратах. Она также занимается приемкой и распределением лекарств и их отпуском старшим медсестрам.

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