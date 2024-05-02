Сотрудники МЖД провели апрельские субботники | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:00 Сотрудники МЖД провели апрельские субботники Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Более 30 тысяч железнодорожников приняли участие в апрельских субботниках. В этом году их приурочили к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию БАМа.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, по традиции центральной площадкой для субботника стало локомотивное депо Москва-Сортировочная. Именно здесь 105 лет назад, 12 апреля 1919, железнодорожники за одну ночь отремонтировали три паровоза, которые позже отправились на фронт.

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Работники Московской железной дороги благоустроили территории и полосу отвода около железнодорожных путей, высадили деревья, сделали генеральную уборку рабочих мест, а также привокзальных площадей.

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