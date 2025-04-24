Сотрудники МВД в Лобне провели урок мужества для учеников школы № 3

Представители ГУ МВД России по Московской области провели урок мужества для учащихся школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова. Для ребят организовали историческую викторину.

Урок мужества провел заместитель начальника Управления морально-психологического обеспечения, полковник полиции Антон Масабо. Он встретился с учениками кадетских классов.

Школьники ответили на вопросы викторины к 80-летию Победы и продемонстрировали свои знания о ключевых событиях, сражениях и героях.

Антон Масабо подчеркнул, что важно проводить такие мероприятия, чтобы сформировать у молодежи уважение к истории страны и ее защитникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.