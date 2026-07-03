Сотрудники Мособлводоканала спасли двух бельчат в Павловском Посаде

На территории производственной базы Мособлводоканала в Павловском Посаде обнаружили двух бельчат. Сотрудники взяли детенышей под свою опеку.

Теперь за бельчатами ежедневно ухаживают работники предприятия. Для них организовали регулярное кормление и необходимый уход, благодаря чему детеныши постепенно крепнут, становятся активнее и уже начинают узнавать заботливых хозяев.

В Мособлводоканале отмечают, что история с бельчатами стала для коллектива особенной. Забота о животных напомнила сотрудникам, что даже среди напряженной работы и решения важных производственных задач всегда есть место вниманию, отзывчивости и состраданию.

На предприятии надеются, что вскоре бельчата достаточно окрепнут, чтобы вернуться к самостоятельной жизни и начать исследовать окружающий мир.