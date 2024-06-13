Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели заблудившуюся женщину из леса под Шаховской

пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели из леса женщину, которая заблудилась в лесу городского округа Шаховская. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные родственники.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части № 298 Ивана Тупикина, 58-летняя женщина пошла одна в лес неподалеку от садоводческие товарищества «Истоки» и забыла мобильный телефон, а вечером так и не вернулась. К поискам сразу же подключились спасатели.

«Поиски продлились четыре с половиной часа, их осложнял сильный ливень и наступившие сумерки, но любительница лесных прогулок смогла выйти навстречу спасателям, ориентируясь на звуки. Женщина изрядно устала и промокла, но, к счастью, медицинская помощь ей не потребовалась», — рассказал Тупикин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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