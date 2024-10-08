Сотрудники «Мособлпожспаса» вынесли из леса нуждавшегося в помощи грибника

Сотрудники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с медицинскими работниками спасли 40-летнего мужчину, который почувствовал себя плохо во время сбора грибов. Инцидент произошел в лесу неподалеку от деревни Желомеено в Можайском городском округе.

Старший смены Михаил Дыкман сообщил, что на номер экстренных служб позвонила жена пострадавшего. Она рассказала, что супругу стало плохо, когда они вместе собирали грибы. После ухудшения состояния мужчины женщина решила обратиться за медицинской помощью.

По словам Дыкмана, на месте происшествия спасателей и медиков встретил сосед супружеской пары, который тоже пришел помочь. Врачи предоставили необходимую помощь, а затем спасатели при помощи мягких носилок перенесли мужчину из леса к машине скорой помощи. После этого грибника экстренно госпитализировали в медучреждение.

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