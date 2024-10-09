Сотрудники «Мособлпожспаса» спасли застрявшего в дверце переноски котенка

Сотрудники 250-й пожарно-спасательной части территориального управления № 7 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели операцию по спасению котенка, который застрял в дверце переноски. Инцидент произошел в городском округе Орехово-Зуеве.

Начальник части Евгений Кондрашов рассказал, что за помощью к спасателям обратилась хозяйка питомца. Она сообщила, что ее котенок застрял, просунув голову в решетку дверцы переноски, и не смог выбраться самостоятельно.

По прибытию на место вызова сотрудники службы использовали слесарный инструмент для разрезания решетки. Они аккуратно освободили котенка и передали его хозяйке.

Кондрашов отметил, что операция прошла успешно, и животное не пострадало, ограничившись легким испугом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».