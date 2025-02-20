Сотрудники «Мособлпожспаса» сдали квалификационный экзамен

В учебном центре «Мособлпожспаса» в городском округе Люберцы 19 и 20 февраля проходила аттестация спасателей. Специалисты обязаны сдавать квалификационный экзамен не реже одного раза в три года.

Аттестацию проводили в поселке Малаховка, где есть все необходимое оборудование.

«Спасатели сдают зачеты по альпинистской подготовке, пожарной тактике, психологии и теорию спасательного дела. Они также демонстрируют умение работать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, оказывать первую помощь пострадавшему, спасать терпящего бедствие на воде, выполняют нормативы по радиационно-химической и биологической защите», — заместитель председателя аттестационной комиссии Сергей Щетинин.

По его словам, сотрудники организации также продемонстрировали свой уровень физической подготовки.

Почти все из 62 участников аттестации справились с заданиями и подтвердили или повысили квалификацию.