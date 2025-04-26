Сотрудники «Мособлпожспаса» сдали квалификационный экзамен

В учебном центре «Мособлпожспаса» в Люберцах, в поселке Малаховка, 22 и 23 апреля прошла аттестация спасателей. Так работники подтверждали право на ведение аварийно-спасательных работ, сообщили в пресс-службе организации.

Для успешного решения поставленных задач сотрудники службы спасения обязаны обладать обширными знаниями и умениями. Подготовку работники проходят в процессе первоначального обучения, а затем повышают уровень мастерства, продвигаясь по карьерной лестнице. Регулярно, не менее раза в три года, их квалификацию подтверждают по результатам экзамена.

«Он включает в себя дисциплины, элементы которых мои коллеги ежедневно используют на дежурстве. В ходе аттестации спасатели демонстрируют умение работать на высоте в альпинистском снаряжении, пользоваться гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, действовать в ограниченном пространстве, надевать костюм радиационно-химической и биологической защиты и противогаз», — уточнил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заместитель председателя комиссии по аттестации Сергей Щетинин.

Также они сдают теорию спасательного дела и отвечают на вопросы по пожарной тактике. Особое внимание уделяется действиям на водных объектах, где специалисты показывают приемы подачи спасательного круга и «конца Александрова».

В ведомстве добавляют, что важнейшей частью подготовки остается оказание первой медицинской помощи пострадавшим и психологическая поддержка.

Помимо прочего, каждый сотрудник обязан находиться в отличной физической форме. Для этого работники сдают подтягивание, челночный бег и кросс на один километр.

По результатам экзамена заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» подвел итог и сообщил, что большинство сотрудников прошли испытания успешно.