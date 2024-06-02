Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения в Ногинском спасательном центре

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Специалисты «Мособлпожспаса» провели масштабные учения на территории Ногинского спасательного центра МЧС России. По сценарию огонь вспыхнул на горно-химическом производстве.

Как пояснили в ведомстве, тренировка прошла в рамках XV Международного салона «Комплексная безопасность — 2024», в которой поучаствовали более 900 человек и 200 единиц техники, в том числе два самолета, 12 вертолетов и порядка 30 беспилотников.

«Всего от ГКУ МО „Мособлпожспас“ было задействовано около двадцати единиц техники. Наши работники тушили пожары и спасали людей в составе группировки РС ЧС на горно-химическом производстве, боролись с природными пожарами и работали на других учебных точках», — рассказал первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

Также в учениях свой профессионализм продемонстрировали представители Приволжья, Удмуртии, Красноярска и других регионов.

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