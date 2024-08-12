Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды в 6 городских округах

Специалисты территориальных управлений № 12 и № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия в минувшие выходные. Они направлены на соблюдение требований пожарной безопасности жителями и гостями городских округов Кашира, Коломна, Серебряные Пруды, Серпухов, Ступино и Чехов.

Заместитель начальника управления № 13 Дмитрий Чебочкин отметил, что такие рейды организуют, чтобы минимизировать риски возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций как в быту, так и на природе. Специалисты поделились с жителями информацией о причинах возникновения возгораний и о средствах, способных помочь в их тушении.

В рамках профилактических мероприятий представители противопожарной службы подробно объяснили гражданам, что основные причины пожаров кроются в неосторожности при обращении с огнем, а также в нарушении правил эксплуатации электроприборов, печей и газовых установок.

Специалисты настоятельно рекомендовали жителям не оставлять без присмотра работающие электроприборы, регулярно проверять газовые плиты на наличие повреждений, очищать дымоходы от сажи и избегать перенапряжения в электросети.

«Кроме того, специалисты вручили гражданам листовки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб», — заключил Дмитрий Чебочкин.

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