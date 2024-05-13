Сотрудники «Мособлпожспаса» провели противопожарные рейды | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:28 Сотрудники «Мособлпожспаса» провели противопожарные рейды ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360 в

Сотрудники «Мособлпожспаса» провели противопожарные рейды в Серпухове, Ступине и Чехове. Спасатели напомнили жителем о правила безопасного использования отопительных приборов.

Как рассказал заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк, подобные рейды проводятся регулярно, но особенно важно напомнить людям правила пожарной безопасности, когда отопительный сезон уже завершен, а в квартирах еще прохладно.

Реклама

«Спасатели рекомендовали гражданам соблюдать основные правила: не использовать неисправные и самодельные электроприборы, не сушить на обогревателе мокрые вещи и не ставить на провода тяжелые предметы. А также не использовать несколько мощных электроприборов одновременно, так как это может привести к перегрузке электросети», — рассказал Голяк.

Также он добавил, что не стоит устанавливать электроприборы рядом с мебелью или шторами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».