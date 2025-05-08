Сотрудники «Мособлпожспаса» поздравили ветерана и труженика тыла с Днем Победы

Работники территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» навестили труженика тыла Константина Трошина. Они лично поздравили ветерана и выразили признательность за его самоотверженность во времена ВОВ и послевоенные годы, рассказали в пресс-службе ведомства.

Война застала Константина Трошина, когда ему было 12 лет. В мирное время он жил с родителями в Сергиевом Посаде, а уже через три года трудился на военном заводе, где выпускали радиодетали. Мальчик работал по 12 часов в день наравне со взрослыми. Трошин успел даже побывать в Германии уже после войны, но в рядах Советской Армии.

После он стал преподавать военную радиотехнику в родном городе и 42 года готовил радистов для Вооруженных сил.

Перед тем, как выйти на пенсию, мужчина проработал более 10 лет спасателем на реке Клязьме в Павлово-Посадском. В коллективе его уважали, в ведомстве отмечали наградами.

«Глядя на него, хочется активно жить и работать! Спасибо Вам, Константин Васильевич, за Ваш, достойный примера, жизненный путь и труд на благо людей. Живите долго, мы нуждаемся в вас!» — сказал заместитель начальника теруправления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Федосов

В ведомстве напомнили, что в прошлом году ветеран отметил 95-летний юбилей.