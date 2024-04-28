Сотрудники Мособлпожспаса поддержали акцию «День добрых дел» | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 16:02 Сотрудники Мособлпожспаса поддержали акцию «День добрых дел» ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали мероприятия в рамках акции «День добрых дел». Они провели экскурсии и уроки безопасности в пожарно-спасательных частях городских округов Ступино, Серпухов и Чехов.

Заместитель начальника территориального управления № 13 отметил, что специалисты поддержали акцию «День добрых дел», запланировав и пригласив воспитанников дошкольных учреждений и учащихся школ на мероприятия.

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В рамках экскурсий ребятам рассказали о почетной профессии пожарного и спасателя, показали служебные помещения, где находятся караул и дежурная смена. Также продемонстрировали гаражное депо и познакомили с пожарной и спасательной техникой, оборудованием и снаряжением.

Работники подразделений показали боевое развертывание с прокладкой рукавной линии и подачей огнетушащего вещества из пожарного ствола. Посетители могли также почувствовать себя настоящими специалистами, попробовать сесть за руль пожарной и спасательной техники, примерить каски, одежду и подержать в руках настоящий боевой инвентарь.

В конце экскурсии ребятам выдали листовки с полезной информацией и телефонами экстренных служб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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