Сотрудники «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия ДТП в Клину

Работники 313-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия ДТП в Клинском городском округе. Вчера там в районе деревни Большое Щапово столкнулись три машины: две легковушки и грузовик. Позвонили в службу спасения очевидцы происшествия.

Водитель одного автомобиля получил различные травмы, ему требовалась медицинская помощь.

Прибыв на место, спасатели под контролем врачей достали мужчину 1961 года рождения из автомобиля. После чего на спинальном щите поместили его в машину скорой помощи для госпитализации.

Как передали в ведомстве, другие участники ДТП в медицинской помощи не нуждались.