Сотрудники «Мособлпожспаса» дали рекомендации по оказанию помощи при ожогах

Ожоги представляют собой серьезные повреждения кожи, которые могут возникнуть из-за воздействия высокой температуры, агрессивных химикатов или электрического тока. Быстрое и правильное оказание первой помощи крайне важно, поскольку это помогает минимизировать риск таких последствий, как инфекция и образование рубцов.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин указал на то, что многие люди сталкиваются с ожогами в процессе приготовления пищи или глажки одежды. Поэтому важно знать, какие действия могут облегчить состояние пострадавшего и способствовать быстрому заживлению, учитывая, что ожог можно получить в любое время и в любом месте.

Сотрудники противопожарно-спасательной службы отметили, что ожоги делятся на несколько типов: химические, лучевые, электрические и солнечные. При этом наиболее распространенными являются термические ожоги. Специалисты призвали граждан соблюдать осторожность вблизи огня, пара, электричества, химических веществ и горячих предметов или жидкостей.

В целях предотвращения осложнений спасатели рассказали о том, что следует избегать таких действий, как прикосновение к ране руками, вскрытие пузырей, удаление прилипшей одежды с пораженной области, применение мазей и кремов на свежие раны, использование спиртосодержащих средств для обработки и тугое бинтование места ожога.

Работники учреждения подчеркнули, что при оказании помощи нужно учитывать вид травмы, чтобы не ухудшить ситуацию. При ожогах от кипятка, масла или пара рекомендуется охладить кожу под проточной водой. В случае химического ожога кожу следует обработать сухим тампоном, избегая контакта с жидкостью до полной нейтрализации химического вещества. Спасатели добавили, что в таких ситуациях лучше обратиться к квалифицированным медицинским специалистам, которые смогут оценить степень и глубину повреждений и назначить соответствующее лечение.

«На время ожидания скорой помощи пострадавшего следует успокоить, обеспечить ему покой и обильное питье, а обожженные зоны надо прикрыть чистой тканью, но ни в коем случае не ватой», — заключил Игорь Сорокин.

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