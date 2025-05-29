Сотрудники «Мособлпожспас» потушили возгорание на рынке в селе Введенское

Оперативные действия сотрудников «Мособлпожспаса» помогли успешно справиться с возгоранием, которое произошло на строительном рынке в селе Введенское Одинцовского городского округа. Инцидент произошел, когда в прицепе грузового автомобиля загорелись колеса и часть кузова.

Сигнал о пожаре поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от местных жителей, ставших свидетелями происшествия. После в считанные минуты на место прибыли пожарные из 318-й пожарно-спасательной части. Согласно информации, предоставленной представителями службы, водитель грузовика в момент возгорания находился вне транспортного средства и, к счастью, не пострадал.

Пожарные, оценив обстановку, незамедлительно принялись за тушение огня. Благодаря их профессионализму и быстрой реакции, пожар был полностью ликвидирован всего за полчаса. Профессиональные действия сотрудников «Мособлпожспас» позволили предотвратить дальнейшее распространение огня на территории строительного рынка, что могло бы причинить еще больший ущерб.