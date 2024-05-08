Сотрудники «Мособллеса» присоединились к акции «Сирень Победы» | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 18:06 Сотрудники «Мособллеса» присоединились к акции «Сирень Победы» Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Благодаря инициативе молодежи из Лужковского села, входящего в городской округ Серпухов, и при поддержке работников лесничества «Русский лес», в прошлом году на территории Данковского участкового лесничества обустроили памятную аллея. В этом году там высадили новые саженцы сирени.

Зеленеющие кусты и их нежные соцветия, распускающиеся к середине мая, своим тихим шелестом напоминают о трагических годах Великой Отечественной войны и о защитниках Отечества, которые не вернулись с полей сражений.

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В этом году аллея пополнилась новыми растениями. Заведующая Лужковским домом культуры Анастасия Изотова при поддержке молодежи пригласила сотрудников филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» принять участие во всероссийской акции «Сирень Победы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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