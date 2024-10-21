Сотрудники «Мособллеса» напомнили правила заготовки валежника

Сотрудники лесной охраны всех 19 филиалов ГКУ МО «Мособллес» активно разъясняют гражданам правила сбора валежника в лесах. При необходимости они выезжают на места сбора для более наглядного объяснения.

С приближением зимнего сезона все больше жителей деревень и близлежащих населенных пунктов отправляются в леса за валежником, чтобы заготовить дрова для отопления своих домов. Многие из них интересуются, как правильно собирать валежник, не нарушая закон.

Во время выездов на место сотрудники лесной охраны наглядно демонстрируют, что можно и что запрещено делать при заготовке валежника на территории лесного фонда.

Валежником считаются отпавшие в процессе естественной убыли ветви, части стволов и кустарников. Однако к валежнику не относятся деревья, которые вывалились с корнем, а также сухие или живые растения, стоящие на корню, и древесина, заготовленная на лесосеках.

Если у граждан возникают сомнения по поводу сбора валежника, они могут обратиться за консультацией в один из филиалов ГКУ МО «Мособллес» через Telegram-чат по ссылке.