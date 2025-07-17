Сотрудники «Мособлгаза» провели учения с коммунальными службами Лыткарина

Учебная тренировка сотрудников «Мособлгаза» с коммунальными службами прошла в городском округе Лыткарино. В рамках мероприятия была выявлена причина отсутствия газа в квартире на улице Парковой.

Первым делом аварийная бригада проверила загазованность в радиусе 50 метров возле дома № 30/24. Предварительно сотрудники оцепили территорию оградительными лентами и установили запрещающий знак.

Житель квартиры № 63 жаловался на отсутствие газа — вероятно, из-за водной закупорки. Специалисты проверили трубы трассоискателем и подтвердили засор. Причина была в том, что один из жильцов решил самовольно заменить газовый водонагреватель и перепутал шланги. Проблема была устранена.

Специалисты напомнили гражданам, о том что не стоит пытаться самостоятельно менять газовое оборудование. Это может быть чревато риском утечки угарного газа.