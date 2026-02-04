Сотрудники МФЦ Подмосковья приняли участие в уборке снега

Сотрудники МФЦ Подмосковья помогли коммунальным службам в борьбе со снегом. Они организовали работы по расчистке улиц, автобусных остановок и подходов к социальным учреждениям.

Сотрудники офисов «Мои Документы» помогли очистить от снега улицы, дворы, остановки, а также подходы к школам, детским садам и поликлиникам.

«В такие морозные дни особенно важно помнить о взаимопомощи и поддержке. Сотрудники МФЦ показывают, что даже небольшие усилия могут сделать регион более комфортным», — отметили в Мингосуправления Подмосковья.

Сильный снегопад прошел в Подмосковье в январе. За неделю в регионе выпало около 70 сантиметров осадков. В очистке улиц задействовали более 30 тысяч дворников.