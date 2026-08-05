Сотрудники МФЦ Лобни помогли ветерану заменить паспорт на дому

4 августа сотрудники городского многофункционального центра Лобни осуществили выезд к 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю города Якову Клименко для замены паспорта на дому. Специалисты приняли документы, помогли заполнить заявление и разъяснили дальнейшие действия, обеспечив ветерану комфортное обслуживание без посещения офиса.

Яков Клименко — участник Великой Отечественной войны, начинавший летную карьеру на самолете По-2, затем служивший бортрадистом на Ли-2 на Дальнем Востоке. В 1945–1946 годах он участвовал в освобождении Китая от японских захватчиков. Общий стаж военной службы составляет 20 лет, более 30 лет Яков Георгиевич проработал в гражданской авиации.

В городском округе Лобня для льготных категорий граждан — ветеранов, инвалидов и лиц старше 80 лет — предусмотрено бесплатное выездное обслуживание в МФЦ. Заявку можно подать по электронной почте mfc-lobnya@mosreg.ru, по телефону 122 (добавочный 3, затем 52265) или лично в любом офисе многофункционального центра.

Глава городского округа Анна Кротова отметила, что выездная форма работы позволяет ветеранам избегать очередей и утомительных поездок, предоставляя услуги с уважением и вниманием к их потребностям.