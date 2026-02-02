Сотрудники МФЦ Ленинского округа приняли участие в областном субботнике

Коллектив учреждения вышел на уборку 31 января в рамках акции «Снежный десант». Они очистили от снега прилегающую территорию и пешеходные зоны.

Сотрудники местного многофункционального центра вместе с представителями администрации и активными жителями присоединились к Московскому областному субботнику, организованному в рамках акции «Единой России».

Участники очистили от снега входные группы, тротуары и парковочные пространства, а также организовали сбор и вывоз сугробов. Работы велись при поддержке муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство», которое предоставило необходимый инвентарь и технику.

Директор многофункционального центра Виктор Митрохин подчеркнул, что совместный труд создает важное чувство общности. Он также поблагодарил городские власти за организационную поддержку, отметив, что именно из таких инициатив формируется комфортная городская среда.

Всего в масштабном субботнике по всему округу приняли участие более 4500 человек. Основными площадками, помимо территории у многофункционального центра, стали площадь у кинотеатра «Искра», Аллея Славы, а также зоны возле Георгиевского храма и Видновского художественно-технического лицея.