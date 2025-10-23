Сотрудники МЧС провели урок безопасности для школьников Балашихи

В школе № 1 Балашихи прошел урок безопасности на тему «Осторожно: тонкий лед!», организованный сотрудниками МЧС. В ходе занятия специалисты рассказали ученикам о рисках передвижения по неокрепшему льду и дали практические рекомендации по предотвращению несчастных случаев.

Спасатели разъяснили детям алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях, объяснили правила поведения в критических условиях и ответили на все интересующие вопросы ребят. Особое внимание уделили демонстрации оборудования — специалисты подробно показали, как правильно использовать средства спасения в экстренных ситуациях.

Подобные уроки помогают формировать у детей осознанное отношение к личной безопасности и развивать навыки правильного поведения в опасных ситуациях, что особенно важно в зимний период.