Сотрудники МЧС провели тренировку в школе Можайска

В Можайском округе продолжаются системные занятия по безопасности в школах. Очередная тренировка состоялась 24 марта в школе «Перспектива» села Тропарево, где отрабатывались навыки эвакуации и действий при пожаре.

В этот раз к практической отработке привлекли профессиональные расчеты трех пожарно-спасательных частей: ПСЧ № 61, № 308 и № 234. Специалисты МЧС и Мособлпожспаса проконтролировали организованность выхода детей и педагогов из здания, показали школьникам технику и напомнили основные правила противопожарной безопасности.

По замыслу учений, после сигнала тревоги учащимся и учителям предстояло собраться в спортивном зале. На месте сбора провели тщательную перекличку, которая подтвердила, что никто не пострадал. После этого звенья газодымозащитной службы отработали обнаружение условного очага возгорания и поиск пострадавшего.

«Тренировки в школах с участием детей и педагогов позволяют на практике закрепить то, что изучается в теории. Это вклад в спокойствие родителей и уверенность, что наши дети знают правильные действия в экстренной ситуации. Присутствие сил МЧС делает отработку навыков максимально приближенной к реальным условиям», — отметил Алексей Химиков, начальник пожарно-спасательной части № 234.

Такие занятия в образовательных учреждениях округа проходят регулярно. Комплексная работа включает открытые уроки, встречи с сотрудниками экстренных служб и практические эвакуации. Это помогает школьникам осознанно относиться к собственной безопасности и быть готовыми прийти на помощь другим.



