Сотрудники МЧС подарили детям из ожогового отделения развивающие игры

В преддверии Старого Нового года работники 227-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» навестили маленьких пациентов ожогового отделения Детской городской клинической больницы №9 имени Г. Н. Сперанского в Москве.

Начальник части Александр Смирнов подчеркнул, что мероприятие объединило праздничную атмосферу и важную просветительскую миссию. По просьбе детей, проходящих курс реабилитации, спасатели провели для них специальное занятие. В доступной форме специалисты напомнили о ключевых правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов, мерах по предотвращению пожара и действиях в случае возгорания.

«Теперь дети знают, что в таких случаях нужно позвонить по номеру „112“, четко сообщить о происшествии и сохранять спокойствие», — отметил Александр Смирнов. Огнеборцы также предупредили юных слушателей об опасности тонкого льда на водоемах и стихийных горок.

Спасатели привезли детям развивающие игры и поиграли с ними, подарив им радость и веру в чудеса. Для ребят, переживших травмы, это была возможность отвлечься и почувствовать праздник.