Сотрудники МЧС ликвидировали последствия подтопления в селе Белая Колпь
В субботу, 4 апреля, работники отдельного поста 297-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» устранили последствия подтопления в селе Белая Колпь муниципального округа Шаховская.
Заместитель начальника территориального управления №2 Юрий Третинников сообщил, что к специалистам обратились сотрудники местной администрации. Они попросили помочь жителям, чьи дворы оказались затоплены после таяния снега.
Юрий Третинников пояснил: «Из-за интенсивного таяния снега четыре жилых дома на улице Садовая были затоплены. Вода поднялась до 20 сантиметров, что препятствовало входу и выходу из зданий».
Специалисты установили мотопомпу и проложили рукавную линию протяженностью более 200 метров для откачки воды в дренажные системы. На некоторых участках они использовали пожарную автоцистерну и перекачивали воду в ближайшие водоотводные каналы. Кроме того, спасатели очистили засорившиеся дренажные трубы, что ускорило отвод воды. В результате уровень воды удалось значительно снизить.