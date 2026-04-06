Сотрудники МЧС ликвидировали последствия подтопления в селе Белая Колпь

Заместитель начальника территориального управления №2 Юрий Третинников сообщил, что к специалистам обратились сотрудники местной администрации. Они попросили помочь жителям, чьи дворы оказались затоплены после таяния снега.

Юрий Третинников пояснил: «Из-за интенсивного таяния снега четыре жилых дома на улице Садовая были затоплены. Вода поднялась до 20 сантиметров, что препятствовало входу и выходу из зданий».

Специалисты установили мотопомпу и проложили рукавную линию протяженностью более 200 метров для откачки воды в дренажные системы. На некоторых участках они использовали пожарную автоцистерну и перекачивали воду в ближайшие водоотводные каналы. Кроме того, спасатели очистили засорившиеся дренажные трубы, что ускорило отвод воды. В результате уровень воды удалось значительно снизить.