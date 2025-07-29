Сотрудники лесной охраны в Мытищах выявили более 40 нарушений закона

Сейчас по восьми из них возбуждены уголовные дела, а по остальным проводятся необходимые процессуальные действия. Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин отметил, что общий ущерб, причиненный лесам, превысил 4,4 миллиона рублей.

Согласно российскому законодательству об административных правонарушениях, незаконная вырубка или повреждение лесных насаждений, деревьев и кустарников без разрешения карается административными штрафами: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Если ущерб превышает 5 тысяч рублей, нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности. Законодательство предусматривает наказание за незаконную вырубку или повреждение лесных насаждений в особо крупном размере, которое может включать лишение свободы на срок до семи лет и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.