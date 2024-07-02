Сотрудники лесничества в Звенигороде поучаствовали в ярмарке вакансий

Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Одинцовском округе на базе Технического центра «Волин». Участие в ней принял и Звенигородский филиал «Мособллеса».

Секцию лесничества на ярмарке представляли заместитель директора Звенигородского филиала «Мособллеса» Марина Сидорова и специалист по кадрам 1-й категории Оксана Лепская. Они ознакомили посетителей с доступными вакансиями, обсудили условия труда и возможности для карьерного роста. Кроме того, сотрудники ответили на все вопросы и раздали информационные брошюры, напоминая о правилах пожарной и санитарной безопасности в лесу.

«Формат мероприятия позволяет охватить широкий круг соискателей разных возрастов. Надеемся, что наше общение поможет людям, которые находятся в поиске работы, сделать выбор по душе», — отметила Сидорова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что контроль за незаконным размещением отходов усилят в Подмосковье. Работой в данном направлении занимаются МВД, ГИБДД и другие службы.

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