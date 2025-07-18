Сотрудники лесничества в Воскресенске провели санитарную рубку деревьев

Сотрудники Виноградовского лесничества «Мособллес» провели санитарную рубку леса. Они очистили массив от поваленных и старых деревьев.

Специалисты еженедельно очищают лесной массив вблизи Воскресенска. На этот раз они прибрались на территории 12,5 гектара. Сплошную рубку провели на площади 0,9 гектара вблизи поселка Хорлово.

«При выполнении работ по уборке неликвидной древесины участок очищается от упавших деревьев, которые складываются в небольшие кладницы и остаются на месте для дальнейшего перегнивания», — пояснил заместитель директора-лесничий Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Гордеев.

Отметим, санитарная рубка — удаление погибших или поврежденных деревьев. Она проводится для оздоровления лесов и борьбы с вредителями. После этого экосистема восстанавливается.

В настоящее время вдоль автомобильной дороги Хорлово-Фосфоритный также идут работы по уборке ветровальных деревьев. Все места оборудуют аншлагами с необходимой информацией и контактными телефонами.