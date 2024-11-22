Сотрудники коммунальных служб в Дубне перешли на круглосуточное дежурство

В городском округе Дубна к зиме подготовились основательно: парк техники в этом году пополнился 10 машинами и 48 ручными снегоуборщиками. С началом снегопадов сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление» перешли на круглосуточный режим работы.

Сразу 10 машин спецтехники пополнили автопарк коммунальной службы в этом году. В их числе девять единиц, которые поступили от правительства Москвы: две ГАЗели, два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, два трактора и один самосвал. Всего в автопарке Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление» сегодня насчитывают 43 крупногабаритные машины. Помимо этого, в арсенале коммунальщиков появились 48 ручных роторных снегоуборщиков. А пешеходные дороги в этом сезоне почистят с помощью компактных тракторов МТЗ 320.

Вся техника в Дубне в рабочем состоянии и полной готовности. Во время снегопадов специалисты сначала очищают центральные улицы и проезды к социальным объектам, во вторую очередь убирают остальные участки.

«Служба городского благоустройства Муниципального бюджетного учреждения „Жилищно-коммунальное управление“ работает оперативно, а с началом снегопадов перешла на круглосуточное дежурство», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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