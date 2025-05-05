Сотрудники Коломенской больницы присоединились к акции «Бессмертный автополк»

Патриотическая акция в память о ветеранах Великой Отечественной войны стартовала в муниципалитете. Любой владелец машины может разместить фотографию или портрет-фронтовиков на своем автомобиле.

К акции присоединились и работники Коломенской больницы: фельдшер централизованного отделения первичной медико-санитарной помощи на дому Ирина Ларионова и старшая медсестра Озерской поликлиники Анастасия Плешакова.

Ирина Ларионова разместила портрет своего прадеда Владимира Никитина на служебном автомобиле. В самом начале войны он был призван в ряды Красной армии и в том же году погиб. Фельдшер рассказала, что, когда акция «Бессмертный полк» проходила в очном формате, она вместе с семьей участвовала в ней с портретом прадеда.

«Рада, что удастся показать портрет в другом формате. Особенно приятно, что есть возможность разместить

фотографию на автомобиле медицинской службы», — сказала Ирина Ларионова.

Анастасия Плешакова прикрепила на стекло своего автомобиля портрет прадеда мужа — Якова Плешакова. Когда началась война, ему было 39 лет. Он пропал без вести в феврале 1942 года в Харьковской области. «В нашей семье бережно хранят память о нем», — поделилась медсестра.