Сотрудники Коломенского завода провели беседы со старшеклассниками

На Коломенском заводе завершилась всероссийская ежегодная профориентационная акция «Неделя без турникетов». Специалисты Коломенского завода посетили с рабочими информационными визитами школы № 8 и № 12, а также встретили на территории предприятия группы студентов.

Всего в этом году в акции приняли участие 140 школьников и 180 учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений.

Для гостей завода провели экскурсии с посещением цеха машинной сборки и локомотивосборочного цеха. Ребята своими глазами увидели, как организуется производственный процесс, узнали, какие этапы сборки проходят дизели и локомотивы, изучили историю Коломенского завода, посетили заводской мемориал.

Встречи со школьниками проходили в формате диалога — ученики 8-11-х классов смогли задать представителям завода все интересующие вопросы. Большой отклик среди старшеклассников нашла тема целевого обучения и последующего трудоустройства, семейной преемственности, заводских трудовых династий. Знакомство с историей Коломенского завода стало открытием для многих подростков. Многообразие продукции за более чем полуторавековую историю предприятия, а также мощный современный производственный комплекс продемонстрировали масштаб и перспективы дальнейшего развития завода.