Сотрудники и студенты Дмитровского техникума прошли стажировку в Китае

С 17 по 23 мая представители Дмитровского техникума побывали на стажировке в городах Шанхай и Шэньчжэнь в Китайской Народной Республике. Программа стажировки была сосредоточена на внедрении инноваций искусственного интеллекта в бизнес-процессы, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники поездки смогли подробно ознакомиться с технологическими новинками Китая. Они посетили офисы известных китайских компаний, включая Pudu Robotics, Ubtrobot и Unitree Robotics в Ханчжоу, где производят высокоэффективных четвероногих роботов.

В рамках стажировки проводились встречи и презентации, посвященные возможностям использования алгоритмов искусственного интеллекта при создании программного обеспечения для разных сфер бизнеса.

Ключевым моментом программы стало посещение штаб-квартиры Lenovo, где участники ознакомились с концепцией «умного города» и системами контроля сельскохозяйственных территорий. В Alibaba в Ханчжоу они увидели, как технологии меняют традиционные бизнес-модели и создают новые возможности для предпринимателей.

Важным результатом стажировки стали предварительные договоренности о запуске совместных образовательных проектов по подготовке студентов в области интеграции решений с применением искусственного интеллекта.