Сотрудники химпредприятия в Воскресенске сдали нормы ГТО

Нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили шесть работников филиала «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим». Мероприятие проходил на стадионе ЛДС «Химик».

Участники, в зависимости от возраста, должны были выполнить различные упражнения — подтягивания на высокой и низкой перекладине или отжимания, поднимания туловища из положения лежа на спине, наклоны на гимнастической скамье, метание спортивного снаряда. Сотрудники предприятия также сдавали бег на короткие и длинные дистанции и прыжки в длину с места.

По итогам прохождения испытаний участники получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.

Специалист по спорту и молодежной политике филиала «ВМУ» Ирина Салова отметила, что для тех, кто выбирает активный и здоровый образ жизни, сдача нормативов ГТО — вполне посильная задача.

«Мы поддерживаем такое стремление к физическому развитию, организуем спортивные мероприятия и активный досуг не только для сотрудников, но и членов их семей. Ведь здоровье остается залогом успеха и новых достижений», — сказала она.