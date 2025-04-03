Сотрудники Государственной автоинспекции проведут рейды в Мытищах

Инспекторы отдела Государственной автоинспекции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» проводят рейды в разных локациях городского круга Мытищи с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого, проверки помогают выявить грубые нарушения правил дорожного движения, а также правил перевозки детей.

Рейды «Нетрезвый водитель» запланированы на 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля. Акцию «Ребенок-пассажир» проведут 6, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 апреля, акции «Ребенок-пассажир, пешеход» и «Тахограф» пройдут с 7 по 13 апреля.

Помимо этого, с 14 по 20 апреля запланированы рейды «Пешеходный переход — средства индивидуальной мобильности» и «Автобус», на вторую половину месяца, с 21 по 27 апреля запланирован рейд «Технический осмотр» и «Пешеходный переход», с 28 апреля по 4 мая — «Нетрезвый водитель» и «Безопасный переход».

Специалисты рекомендуют, в случае противоправных действий со стороны должностных лиц, пользоваться средствами аудио и видеозаписи или настаивать на проведении административных процедур в зоне видимости средств видеорегистрации.